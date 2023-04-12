В Україні "задвохсотилися" вже понад 180 тисяч російських військових — Генштаб

Що відомо про втрати ворога серед техніки?

Учора ЗСУ ліквідували ще 730 російських військових. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 180 050 "двохсотих". Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

В Україні
© Минобороны РоSSии/t.me

Загальні втрати ворога станом на 12 квітня:

  • танків ? 3646 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ? 7043 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2770 (+5) од,
  • РСЗВ – 535 (+0) од,
  • засоби ППО ? 282 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),
  • крилаті ракети ? 911 (+0),
  • кораблі /катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10) од,
  • спеціальна техніка ? 319 (+3).


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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