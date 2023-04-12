В Україні "задвохсотилися" вже понад 180 тисяч російських військових — Генштаб

Що відомо про втрати ворога серед техніки?

Учора ЗСУ ліквідували ще 730 російських військових. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 180 050 "двохсотих". Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Загальні втрати ворога станом на 12 квітня: