Колаборант Аксьонов заявив, що Крим готовий до наступу ЗСУ

Він запевнив, що "жодної катастрофи не буде".

Голова окупаційної "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові готові до наступу українських Збройних сил. Про це він написав у своєму Telegram, інформує ZN.ua .

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Він запевняє, що окупанти "готові" до наступу ЗСУ та "жодної катастрофи не буде".

За словами Аксьонова, російські сили "вибудували сучасну, глибоко ешелоновану оборону, багато що зроблено й продовжує робитися".

Рішення про будівництво оборонних споруд в Криму та на підступах до півострова він назвав "правильним і обґрунтованим".