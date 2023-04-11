Заборонити експорт в РФ недостатньо, щоб припинити обхід санкцій. Треба працювати ще в трьох напрямках

Зокрема, йдеться про контроль за виконанням обмежень.

Щоб перекрити канали обходу західних санкцій, які використовують росіяни, недостатньо запровадити заборону на експорт низки товарів. Необхідно працювати ще в трьох напрямках, пише оглядач ZN.UA Володимир Кравченко в тексті «Забити наглухо чорний хід: як заборонити Росії обходити санкції» на основі коментарів радника офісу президента України Владислава Власюка, інформує ZN.ua .

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Йдеться про потребу контролювати виконання обмежувальних заходів проти РФ , примушувати інші країни дотримуватися санкцій та постійно "латати дірки" у санкційному режимі.

Наприклад, ланцюжок поставок на територію держави-агресора певної продукції можна простежити за серійними номерами компонентів товарів. За словами, радника ОП Власюка, це сприятиме потраплянню відповідних компаній під нові обмеження та введенню секторальних санкцій.

Кравченко зазначає, що наприкінці лютого 2023 року країни G7, зокрема, домовилися створити механізм координації застосування санкцій проти Росії, який зокрема дозволить обмінюватися даними про треті країни, помічені у сприянні ворогу в обході обмежень. Очікується, що механізм створять уже найближчим часом.