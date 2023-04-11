Заборонити експорт в РФ недостатньо, щоб припинити обхід санкцій. Треба працювати ще в трьох напрямках

Зокрема, йдеться про контроль за виконанням обмежень.

Щоб перекрити канали обходу західних санкцій, які використовують росіяни, недостатньо запровадити заборону на експорт низки товарів. Необхідно працювати ще в трьох напрямках, пише оглядач ZN.UA Володимир Кравченко в тексті «Забити наглухо чорний хід: як заборонити Росії обходити санкції» на основі коментарів радника офісу президента України Владислава Власюка, інформує ZN.ua.

Заборонити експорт в РФ недостатньо, щоб припинити обхід санкцій. Треба працювати ще в трьох напрямках
© Радио Свобода

Йдеться про потребу контролювати виконання обмежувальних заходів проти РФ, примушувати інші країни дотримуватися санкцій та постійно "латати дірки" у санкційному режимі.

Наприклад, ланцюжок поставок на територію держави-агресора певної продукції можна простежити за серійними номерами компонентів товарів. За словами, радника ОП Власюка, це сприятиме потраплянню відповідних компаній під нові обмеження та введенню секторальних санкцій.

Кравченко зазначає, що наприкінці лютого 2023 року країни G7, зокрема, домовилися створити механізм координації застосування санкцій проти Росії, який зокрема дозволить обмінюватися даними про треті країни, помічені у сприянні ворогу в обході обмежень. Очікується, що механізм створять уже найближчим часом.

Минулого місяця Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також розповіла про підготовку 11-го пакету санкцій проти РФ. Його планують зосередити на протидії ухиленню від введених раніше заходів.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Україні загрожує демографічна криза: скільки українців працюватиме і сплачуватиме податкиУкраїні загрожує демографічна криза: скільки українців працюватиме і сплачуватиме податки
Треба посилити митний контроль, щоб унеможливити обхід санкцій проти Росії – віцеканцлер Німеччини ХабекТреба посилити митний контроль, щоб унеможливити обхід санкцій проти Росії – віцеканцлер Німеччини Хабек
РФ програла вибори до трьох органів ООНРФ програла вибори до трьох органів ООН
Міністерка торгівлі США закликала Європу співпрацювати в боротьбі зі зміною клімату та протидії впливу КитаюМіністерка торгівлі США закликала Європу співпрацювати в боротьбі зі зміною клімату та протидії впливу Китаю
Фахівці Мінфіну США з питань санкцій поїдуть в Європу, переконувати компанії розірвати зв'язки з РФ — APФахівці Мінфіну США з питань санкцій поїдуть в Європу, переконувати компанії розірвати зв'язки з РФ — AP
Байден продовжив дію санкцій проти Росії ще на рікБайден продовжив дію санкцій проти Росії ще на рік
Нової зброї недостатньо: The New York Tims про виклики майбутнього наступу УкраїниНової зброї недостатньо: The New York Tims про виклики майбутнього наступу України
Майору військово-медичної академії, який два роки тому збив трьох курсанток, ухвалили вирокМайору військово-медичної академії, який два роки тому збив трьох курсанток, ухвалили вирок
Зеленський переконує, що війну можна і необхідно завершити уже цього рокуЗеленський переконує, що війну можна і необхідно завершити уже цього року
Президент Китаю має скористатися можливістю, щоб змусити Путіна припинити бомбардування українських міст – уряд БританіїПрезидент Китаю має скористатися можливістю, щоб змусити Путіна припинити бомбардування українських міст – уряд Британії
Последние новости
Подгружаем последние новости