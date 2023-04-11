Майже всю побутову техніку Росія може використати для військових потреб – радник ОП

На Заході не можуть повністю припинити ввезення такої техніки в РФ, але механізм накласти санкції на товари існує.

Росія не просто так приділяє значну увагу ввезенню побутової техніки на свою територію, компоненти майже всіх пристроїв держава-агресор може використати у військових цілях, пояснив радник офісу президента України Владислав Власюк у коментарі ZN.UA для тексту Володимира Кравченка «Забити наглухо чорний хід: як заборонити Росії обходити санкції», інформує ZN.ua.

Майже всю побутову техніку Росія може використати для військових потреб – радник ОП
Фото ілюстративне

«В останній рік спостерігається стійка тенденція збільшення в російському озброєнні китайських мікросхем та їх компонентів замість західних. Зокрема, якщо раніше в російському безпілотнику "Орлан" використовували швейцарські GPS, то тепер, після прийнятих ЄС обмежень, – китайські. Не дивна увага росіян до побутової техніки: майже вся вона може бути пристосована для військових потреб Росії», – зазначив представник ОП.

Водночас, за його словами, повністю припинити постачання побутової техніки в РФ поки неможливо, оскільки в західних державах кажуть про недопустимість страждань простих росіян.

«Але можна довести, що компоненти побутової техніки використовуються для військових потреб (що ми й робимо). І тоді вводяться санкції», – додав Владислав Власюк.

У тексті оглядач ZN.UA уточнив, що ворог активно ввозить з-за кордону, зокрема, праски, посудомийні та пральні машини. Росіяни розбирають на частини такі пристрої та використовують певні компоненти для виробництва озброєння.

Напередодні також The Wall Street Journal писав, що потік напівпровідників, на яких працює як побутова, так і військова техніка, в Росію став особливо серйозною проблемою. Це пов'язано, у тому числі, з Китаєм.


Максим Царук, ZN.ua





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