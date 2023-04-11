США досі не почали поставки зброї Україні за ленд-лізом — Politico

Штати використовують інші способи для надання Україні необхідної техніки.

Майже рік тому президент США Джо Байден підписав документ, який передбачає ленд-ліз для України. Однак досі ця програма не запрацювала. За даними видання Politico, яке посилається на власні джерела в уряді США, цьому є дві причини, інформує ZN.ua.

Перша полягає в тому, що зараз наявні схвалені Конгресом фінанси на підтримку України, які ще не обнулені. Без цього надання зброї за ленд-лізом початися не може.

"Ми приділяємо першочергову увагу допомоги в галузі безпеки, за яку їм не доведеться нам платити", — сказав високопосадовець адміністрації на умовах анонімності, зазначивши, що адміністрація "безумовно готова використовувати його в майбутньому".

Друга причина – двопартійна підтримка відправки зброї в Україну. Якщо опір республіканців посилиться або громадська думка повернеться проти війни, тоді має сенс використати ленд-ліз, щоб обійти законодавчі зусилля щодо блокування майбутніх постачань зброї, сказав помічник демократів у Конгресі на умовах анонімності.

При цьому зазначається, що дехто у США залишається незадоволеним, що варіант ленд-лізу залишається невикористаним.

"Оскільки наші оборонні запаси виснажуються, з боку адміністрації Байдена абсурдно сидіти склавши руки та ігнорувати повноваження Конгресу з ленд-лізу", - заявив сенатор Джон Корнін.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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