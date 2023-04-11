В інтересах Польщі будувати союз з американцями та Західною Європою, щоб допомогти Україні – Моравецький

Польський прем’єр їде до США обговорювати підтримку України.

Глава польського уряду Матеуш Моравецький перед початком свого візиту до Сполучених Штатів Америки заявив, що Польща зацікавлена у союзі зі США та Західною Європою для посилення підтримки України. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

В інтересах Польщі будувати союз з американцями та Західною Європою, щоб допомогти Україні – Моравецький
© Kancelaria Premiera/flickr

За словами польського прем’єра, перша його зустріч у США буде з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. За його словами, під час цієї зустрічі, без сумніву, вони говоритимуть про Україну. Моравецький наголосив, що для Польщі підтримка України є "прагматичним національним інтересом і прагматичною ціллю”.

“Уявімо такий нещасливий сценарій, що Україна програє. Не дай Бог, але якби щось подібне сталося, то дуже постраждав би економічний розвиток Польщі, у нас була би нова хвиля міграції, ми мали б набагато менше західних інвесторів. Тому в наших інтересах будувати союз з американцями та Західною Європою, щоб допомогти Україні”, – зазначив він.

Як підкреслив очільник уряду Польщі, однією з цілей його візиту до США є підтримка для України, аби Польща була безпечною.

Візит прем’єр-міністра Польщі до США триватиме 11-13 квітня. За словами речника польського уряду Пьотра Мюллера, головними темами візиту будуть питання безпеки Польщі, польсько-американська економічна співпраця, питання співпраці у сфері енергетики.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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