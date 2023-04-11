Затверджено склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони

Загальнонаціональне інтернет-голосування визначило 15 громадських антикорупціонерів

Вчора, 10 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ “Про затвердження складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України”, повідомляє сайт Міністерства оборони України, інформує ZN.ua .

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На конкурсній основі до Громадської антикорупційної ради увійшли 15 представників кількох громадських організацій, що мають на меті боротьбу з корупцією. Членів ради було обрано шляхом загальнонаціонального інтернет-голосування, яке відбулося 24 березня 2023 року на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції. Це голосування якраз і визначило 15 переможців з-поміж 29 кандидатів, які спромоглися подати необхідний пакет документів.

Установче засідання Громадської антикорупційної ради відбудеться найближчим часом після узгодження дати засідання з усіма обраними членами Ради.

Створення цього дорадчого органу було, по суті, реакцією на скандал довкола корупційних схем у Міноборони, передусім, пов’язаних із завищеними цінами на закупівлю харчів.