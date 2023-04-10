Утворилася вирва: біля Громадської палати Росії стався вибух

У понеділок, 10 квітня, у самому центрі Москви пролунав потужний вибух. Його добре чули москвичі біля будівлі Громадської палати РФ на Міуській площі, 5, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на повідомлення у мережі.

Як зазначається, черговий вибух на території Росії стався вдень у центрі Москви. Її очевидцем став місцевий мешканець.

Згодом на місці події за кілька метрів від житлового будинку в палісаднику була помічена вирва 30 см у глибину та 20 см - у діаметрі. Територію оточили силовики і нікого не пропускають.

Хоч за попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати силовий кабель, проте до будинку викликали кінологів із собакою для виявлення слідів вибухівки.

Як відомо, у прифронтових областях Росії в останні місяці час від часу лунають вибухи.