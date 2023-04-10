Утворилася вирва: біля Громадської палати Росії стався вибух
У понеділок, 10 квітня, у самому центрі Москви пролунав потужний вибух. Його добре чули москвичі біля будівлі Громадської палати РФ на Міуській площі, 5, інформує
Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на повідомлення у мережі.
Як зазначається, черговий вибух на території Росії стався вдень у центрі Москви. Її очевидцем став місцевий мешканець.
Згодом на місці події за кілька метрів від житлового будинку в палісаднику була помічена вирва 30 см у глибину та 20 см - у діаметрі. Територію оточили силовики і нікого не пропускають.
Хоч за попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати силовий кабель, проте до будинку викликали кінологів із собакою для виявлення слідів вибухівки.
Як відомо, у прифронтових областях Росії в останні місяці час від часу лунають вибухи.
Нагадаємо, в РФ влада двох областей вирішила не проводити традиційний Парад Перемоги на 9 Травня.