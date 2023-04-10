Утворилася вирва: біля Громадської палати Росії стався вибух

У понеділок, 10 квітня, у самому центрі Москви пролунав потужний вибух. Його добре чули москвичі біля будівлі Громадської палати РФ на Міуській площі, 5, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на повідомлення у мережі.

Як зазначається, черговий вибух на території Росії стався вдень у центрі Москви. Її очевидцем став місцевий мешканець.

Згодом на місці події за кілька метрів від житлового будинку в палісаднику була помічена вирва 30 см у глибину та 20 см - у діаметрі. Територію оточили силовики і нікого не пропускають.

Хоч за попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати силовий кабель, проте до будинку викликали кінологів із собакою для виявлення слідів вибухівки.

Як відомо, у прифронтових областях Росії в останні місяці час від часу лунають вибухи.

Нагадаємо, в РФ влада двох областей вирішила не проводити традиційний Парад Перемоги на 9 Травня.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Україна без жодних умов передала Росії ще п’ятьох важкопоранених полоненихУкраїна без жодних умов передала Росії ще п’ятьох важкопоранених полонених
Ще один топ-менеджер енергетичної галузі помер у Росії за загадкових обставинЩе один топ-менеджер енергетичної галузі помер у Росії за загадкових обставин
В Росії достроково випустять з вищих військових навчальних закладів курсантів – ГенштабВ Росії достроково випустять з вищих військових навчальних закладів курсантів – Генштаб
Треба посилити митний контроль, щоб унеможливити обхід санкцій проти Росії – віцеканцлер Німеччини ХабекТреба посилити митний контроль, щоб унеможливити обхід санкцій проти Росії – віцеканцлер Німеччини Хабек
У Росії "анонсували" хімічну атаку по Сумській областіУ Росії "анонсували" хімічну атаку по Сумській області
«Топаз, дай команду»: в Росії заарештували антимайданівця Сергія Рульова, який втік з України«Топаз, дай команду»: в Росії заарештували антимайданівця Сергія Рульова, який втік з України
Байден продовжив дію санкцій проти Росії ще на рікБайден продовжив дію санкцій проти Росії ще на рік
У МЗС України прокоментували заклики президента Бразилії віддати Росії КримУ МЗС України прокоментували заклики президента Бразилії віддати Росії Крим
У Росії готуються прирівняти незаконне збирання рослин до вбивстваУ Росії готуються прирівняти незаконне збирання рослин до вбивства
Слідчі скептично ставляться до ролі «Андромеди» у вибуху на Nord Stream — WSJСлідчі скептично ставляться до ролі «Андромеди» у вибуху на Nord Stream — WSJ
Последние новости
Подгружаем последние новости