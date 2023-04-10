Російські окупанти вдарили по човну з цивільними на Херсонщині

Громадяни порушили обмеження в області, через що отримали серйозні поранення.

Російські окупаційні війська скинули гранату на човен з двома мирними жителями Херсонської області, які намагалися вийти в затоку, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін у Telegram, інформує ZN.ua.

Російські окупанти вдарили по човну з цивільними на Херсонщині
Фото ілюстративне
© Марієнко Андрій / УНІАН

Він зазначив, що двоє місцевих – 20-річні хлопець і дівчина – вийшли на воду в одному з населених пунктів Бериславської громади, проігнорувавши загрозу ворожих обстрілів з лівого берегу та наявні обмеження щодо переміщення водою маломірних плавзасобів під час воєнного стану.

"Човен негайно був атакований росіянами – з безпілотника на нього скинуто розривну гранату. Обидва місцевих жителі отримали важкі поранення і були терміново евакуйовані нашими військовими до лікарні, де їм надається медична допомога", – розповів Прокудін.

Глава ОВА наголосив, що обмеження на використання плавзасобів насамперед мають на меті зберегти життя населення Херсонщини, і закликав людей не нехтувати цими правилами, щоб не наражати себе й рятівників на небезпеку.

У понеділок, 10 квітня, армія РФ також вкотре обстріляла медичний заклад у місті Херсоні.


Максим Царук, ZN.ua





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