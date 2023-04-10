Час для нас має вирішальне значення під час підготовки до контрнаступу – Резніков

За словами міністра оборони, наразі цей ресурс грає на нашу користь.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що під час підготовки до контрнаступу ЗСУ, час грає на користь нашої держави. Про це повідомляє Delfi, інформує ZN.ua .

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"Час для нас має вирішальне значення під час підготовки до контрнаступу. Більше того, цей час працює на нашу користь, тому що, як ми бачимо, що далі, то більше прискорюються центробіжні процеси всередині російського режиму", – зазначив Резніков.

Він підкреслив, що російський наступ "повзучий" та зазнає невдачі.

"Вони багато разів змінювали дати виконання цього плану наступу, і після встановлення нової дати цього досягти все одно не вдається. Це означає, що вони програють психологічно. І там втрачають не лише живу силу, а й техніку та боєприпаси", – сказав глава Міноборони.

З іншого боку, за його словами, за даними української розвідки, керівництво російського режиму готове мобілізувати та принести в жертву навіть і три мільйони людей.

Він також наголосив, що цю війну взагалі не вдасться "заморозити" жодними "переговорами".

Міністр відкинув критику, яка звучала в деяких західних ЗМІ щодо категоричного наміру військово-політичного керівництва продовжувати оборону Бахмуту, оскільки втрати ЗСУ там можуть навіть підірвати здатність України розпочати контрнаступ.

Він сказав, що російські втрати там незрівнянно більші і просто "колосальні". За словами Резнікова, Бахмут дозволяє "нам меншими силами стримувати там значно більші сили противника, паралельно знищуючи, перемелюючи його наступальні ресурси та потенціал".

"Це дуже важливо у контексті всього театру воєнних дій. Росіяни цю тактику "повзучого" наступу там застосовують уже понад півроку і зазнають колосальних втрат. Це означає, що якби не ті втрати, то весь свій потенціал на іншій оборонній лінії чи передовій вони могли б використовувати проти нас. У якомусь менш укріпленому та захищеному місці. І тепер щодня ми завдаємо їм величезної шкоди і утримуємо, по суті, під замком", – додав український міністр.