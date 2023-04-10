У Польщі прокоментували вислови Мєдвєдєва про "непотрібну Україну"

У своєму нещодавньому дописі Дмитрій Медведєв стверджував, що "Україна зникне, тому що вона нікому не потрібна".

Представник уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин, коментуючи вислови заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрія Мєдвєдєва, у яких той назвав Україну «непотрібною, сказав, що такі вислови є "нудною маячнею". Про це повідомляє Polsat News, інформує ZN.ua .

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"Та сама давня маячня від Медведєва. Він як заїжджена платівка. Нічого нового в його витворі немає. Нудно...", — сказав польський урядовець.

Нещодавно колишній російський президент Дмітрій Мєдвєдєв заявляв, що "Україна зникне, тому що вона нікому не потрібна". Колишній російський президент також стверджував, що Польща візьме участь у передбачуваному "розділі" України.

"Насправді, ця "нікому не потрібна Україна" чудово протистоїть російському вторгненню", — зазначив Жарин.

Він додав, що такими дописами Медведєв намагається приховати докази російських невдач в Україні.