У Польщі прокоментували вислови Мєдвєдєва про "непотрібну Україну"

У своєму нещодавньому дописі Дмитрій Медведєв стверджував, що "Україна зникне, тому що вона нікому не потрібна".

Представник уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин, коментуючи вислови заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрія Мєдвєдєва, у яких той назвав Україну «непотрібною, сказав, що такі вислови є "нудною маячнею". Про це повідомляє Polsat News, інформує ZN.ua.

У Польщі прокоментували вислови Мєдвєдєва про
© Единая РоSSия

"Та сама давня маячня від Медведєва. Він як заїжджена платівка. Нічого нового в його витворі немає. Нудно...", — сказав польський урядовець.

Нещодавно колишній російський президент Дмітрій Мєдвєдєв заявляв, що "Україна зникне, тому що вона нікому не потрібна". Колишній російський президент також стверджував, що Польща візьме участь у передбачуваному "розділі" України.

"Насправді, ця "нікому не потрібна Україна" чудово протистоїть російському вторгненню", — зазначив Жарин.

Він додав, що такими дописами Медведєв намагається приховати докази російських невдач в Україні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Блок рекламы


Похожие новости
У МЗС висловили розчарування жестом Ватикану під час Хресної ХодиУ МЗС висловили розчарування жестом Ватикану під час Хресної Ходи
У Польщі відкрили базу для ремонту військової техніки НАТОУ Польщі відкрили базу для ремонту військової техніки НАТО
У МЗС України прокоментували заклики президента Бразилії віддати Росії КримУ МЗС України прокоментували заклики президента Бразилії віддати Росії Крим
США продадуть Польщі 24 винищувачі п'ятого покоління за один долар — ЗМІСША продадуть Польщі 24 винищувачі п'ятого покоління за один долар — ЗМІ
Британія посилить ППО Польщі після передачі Україні винищувачівБританія посилить ППО Польщі після передачі Україні винищувачів
Німеччина – це Гамлет: прем'єр-міністр Польщі МоравецькийНімеччина – це Гамлет: прем'єр-міністр Польщі Моравецький
У разі програшу України, ми будемо змушені вступити у цей конфлікт – посол ПольщіУ разі програшу України, ми будемо змушені вступити у цей конфлікт – посол Польщі
У Білому домі прокоментували передачу Україні винищувачів МіГ-29 від ПольщіУ Білому домі прокоментували передачу Україні винищувачів МіГ-29 від Польщі
В Польщі затримали російських диверсантів, які готували теракти на залізниціВ Польщі затримали російських диверсантів, які готували теракти на залізниці
У МЗС України прокоментували заяви ДеСантіса щодо підтримки нашої державиУ МЗС України прокоментували заяви ДеСантіса щодо підтримки нашої держави
Последние новости
Подгружаем последние новости