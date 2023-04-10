Рівне відмовилось від УПЦ МП – рішення міськради

Олександр Третяк повідомив, що міськрада прийняла рішення не на користь УПЦ МП.

Рівненська міськрада прийняла рішення припинити право Української православної церкви Московського патріархату користуватися земельними ділянками в місті. Про це повідомив міський голова Олександр Третяк, інформує ZN.ua .

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«На позачерговій сесії Рівненської міської ради припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ (Московський патріархат)», – йдеться у повідомленні.

Міськрада також звернулася до компетентних держорганів щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні.

«Неприпустимо, щоб під час війни в державі функціонувала церква, яка благословляє російських солдатів на вбивства українців», – додав Третяк.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що УПЦ МП протягом останніх двох днів припинила своє існування на території міста. За його словами, Московський патріархат офіційно втратив контроль над чотирма приміщеннями у Львові.