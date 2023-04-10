Заступниця глави МЗС України прибула до Індії з офіційним візитом

Еміне Джапарова зустрінеться з індійськими високопосадовцями і обговорить підтримку нашої держави.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прибула до Індії, де останнім часом спостерігається напруга на кордоні з Китаєм. Джапарова обговорюватиме з індійськими урядовцями підтримку України, а візит триватиме два дні, 10 і 11 квітня. Про це йдеться на офіційному сайті МЗС, інформує ZN.ua .

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"Програма перебування в Нью-Делі передбачає зустрічі першої заступниці міністра закордонних справ України з державним міністром закордонних справ – державним міністром культури Індії Мінакаші Лекхі, заступником міністра закордонних справ Індії Санджаєм Вермою та заступником радника Прем’єр-міністра Індії з питань національної безпеки Вікрамом Місрі.

Сторони обговорять посилення двосторонньої взаємодії, зокрема, проведення політичних консультацій, обмін візитами на високому та найвищому рівнях, відновлення роботи міжурядової українсько-індійської комісії з питань торговельної, економічної, наукової, технічної, промислової і культурної співпраці, а також шляхи активізації відносин між двома країнами в рамках всеохопного партнерства", – зазначили у МЗС.

Водночас Джапарова візьме участь у круглому столі з Indian Strategic Community та інтерактивному спілкуванні з представниками Індійської ради у міжнародних справах, а також дасть інтерв’ю провідними ЗМІ Індії.