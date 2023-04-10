ЗСУ знищили нову російську РЛС "Реп'яшок" – відео

Загалом у окупантів таких систем лише близько десяти.

Збройні сили України знищили сучасну російську радіолокаційну станцію виявлення безпілотних літальних апаратів "Реп'яшок", повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook, інформує ZN.ua.

ЗСУ знищили нову російську РЛС
© Wikimedia commons

"Розвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС "Реп’яшок" і надали координати сусідам з 45 окремої артилерійської бригади. Точний постріл М777 – і ціль знищено!" - йдеться в повідомленні.

Російська армія почала використовувати РЛС "Реп’яшок" у 2022 році. Станом на січень 2023 року окупанти виробили лише 11 таких станцій.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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