ЗСУ знищили нову російську РЛС "Реп'яшок" – відео

Загалом у окупантів таких систем лише близько десяти.

Збройні сили України знищили сучасну російську радіолокаційну станцію виявлення безпілотних літальних апаратів "Реп'яшок", повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook, інформує ZN.ua .

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"Розвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС "Реп’яшок" і надали координати сусідам з 45 окремої артилерійської бригади. Точний постріл М777 – і ціль знищено!" - йдеться в повідомленні.

Російська армія почала використовувати РЛС "Реп’яшок" у 2022 році. Станом на січень 2023 року окупанти виробили лише 11 таких станцій.