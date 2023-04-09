Україна вироблятиме обладнання для розмінування

Конкретні моделі продукції поки не повідомляються.

Міністерство стратегічної промисловості України відповідатиме за запуск виробництва обладнання для гуманітарного розмінування. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram , інформує ZN.ua .

Фото: ДСНС

Повідомляється, що уряд запустив оновлену державну політику по гуманітарному розмінуванню. Поки що конкретних деталей не повідомляється, однак певні подробниці чиновник все ж розповів.

"Мінстратегпром в рамках цієї програми відповідає за запуск локального виробництва техніки та обладнання для гуманітарного розмінування", – зазначив Камишін.

Він підкреслив, що проблема з гуманітарним розмінуванням залишатиметься актуальною для України певний час. Таким чином це створює можливість для вітчизняних виробників освоїти виробництво такої техніки та обладнання.

Камишин запевнив, що в Україні достатньо кваліфікованих виробників, які зможуть освоїти та виготовляти таку техніку, і закликав компанії, які мають відповідні напрацювання, долучатися до спільної роботи.