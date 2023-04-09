Росіяни вбили щонайменше 468 українських дітей – ОГП

В Офісі генпрокурора розповіли, скільки українських дітей, за підтвердженими даними, постраждали від російсько-української війни.

© КМДА / Військове ТБ, Олексій Бобовніков

За підтвердженими даними, російські вбивці забрали життя 468 українських дітей, повідомили в Офісі генпрокурора. Найбільше дітей постраждали у Донецькій області, інформує ZN.ua .

«Станом на ранок 9 квітня 2023 року більше ніж 1415 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ . За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 468 дітей загинуло та понад 947 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – зазначили в ОГП.

За встановленими даними, найбільше дітей постраждало у:

Донецькій області – 449;

Харківській області – 275;

Київській області – 127;

Херсонській області – 94;

Запорізькій області – 89;

Миколаївській області – 85;

Чернігівській області – 68;

Луганській області – 66;

Дніпропетровській області – 66.

«Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – зазначили в Офісі генпрокурора.