Росіяни вбили щонайменше 468 українських дітей – ОГП
В Офісі генпрокурора розповіли, скільки українських дітей, за підтвердженими даними, постраждали від російсько-української війни.
За підтвердженими даними, російські вбивці забрали життя 468 українських дітей,
«Станом на ранок 9 квітня 2023 року більше ніж 1415 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 468 дітей загинуло та понад 947 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – зазначили в ОГП.
За встановленими даними, найбільше дітей постраждало у:
- Донецькій області – 449;
- Харківській області – 275;
- Київській області – 127;
- Херсонській області – 94;
- Запорізькій області – 89;
- Миколаївській області – 85;
- Чернігівській області – 68;
- Луганській області – 66;
- Дніпропетровській області – 66.
«Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – зазначили в Офісі генпрокурора.