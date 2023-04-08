Румунія посилить збройні сили важкими БМП

На закупівлю бойових машин буде оголошено тендер.

Румунія збирається закупити нові бойові машини піхоти для модернізації збройних сил. Незабаром країна оголосить тендер на цю техніку. За угоду на постачання бронетехніки змагатимуться три великі світові виробники озброєння. Про це повідомляє Adevarul.ro, інформує ZN.ua.

Румунія посилить збройні сили важкими БМП
Фото: Rheinmetall

Очікується, що орієнтовна вартість майбутніх бойових машин становитиме майже 3 мільярди євро. БМП закуповуватимуть у рамках програми румунської армії під назвою "Гусенична бойова машина піхоти – MLI".

Мова про бойові машини ASCOD від General Dynamics European Land Systems, БМП Redback виробництва південнокорейської компанії Hanwha Defense та бойову машину Lynx від Rheinmetall.

Контракт на поставку БМП передбачатиме, що перші партії машин будуть імпортовані, а потім румунській оборонній промисловості передадуть технології, і надалі бронетехніка буде виготовлена ??в Румунії.

Ця програма матиме два етапи. На першому етапі передбачається придбання 246 БМП, включаючи навчальні тренажери та початкове матеріально-технічне забезпечення, а після цього послідує другий.

Очікується, що цей етап розпочнуть у 2023 році і він триватиме до 2031 року. Орієнтовна вартість контрактів на закупівлю у рамках цього етапу становить 2,5 млрд євро. Тоді буде поставлено 52 одиниці бронетехніки на 450 млн євро.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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