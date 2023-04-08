Найімовірніше, що Україна поверне Крим військовим шляхом — представниця Зеленського

Ташева зауважила, що реалізація стратегії з деокупації півострова повинна завершитися влітку.

Представниця президента в АР Крим Таміла Ташева припустила, що Україна, найімовірніше, поверне тимчасово окупований півострів військовим шляхом. Під час інтерв'ю "Радіо Свобода" вона зауважила, що Росія і до 24 лютого 2022-го, і зараз не бажає говорити про політико-дипломатичне врегулювання, інформує ZN.ua.

"Ми не виключаємо і політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення, військових, руйнування цивільної інфраструктури, але ми добре розуміємо, що, найімовірніше, звільнення буде військовим шляхом", — заявила Ташева.

Зважаючи на плани України по звільненню півострова, наразі Києву потрібно оперативно підготувати зміни до стратегії з деокупації, реалізація якої може завершити влітку, зауважила Ташева.

Нагадаємо, постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева заявила, що з анексії півострова війна Росії проти України почалася, отже завершитися вона повинна його звільненням. Вона зазначає, що для того, аби повернути півострів до справжнього життя, Київ вже готує 50 тисяч чиновників. Також Ташева попереджає, що росіяни, які оселились у Криму у 2014-му, мають час покинути його, позаяк після деокупації вони будуть видворені звідти, як того вимагає законодавство.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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