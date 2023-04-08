Швеція збільшить обсяги виробництва зброї

Зокрема, це стосується артилерійських снарядів.

Оборонно-промисловий комплекс Швеції збирається збільшити виробництво різних типів зброї. Це продиктовано збільшенням попиту після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє видання ERR, інформує ZN.ua.

Швеція збільшить обсяги виробництва зброї
© Defense Express

"Ми повинні збільшити виробництво. Минулого року найняли понад 1000 людей, те саме зробимо і цього року. Однак постачання озброєнь – це тривалий процес, який включає безліч політичних рішень. І в цьому плані теж треба нарощувати темпи в Європі та робити закупівлі швидше", – сказав директор з комунікацій компанії Saab Віктор Вальстрем.

Подібну думку висловив і генеральний секретар Шведської асоціації оборонної промисловості Роберт Ліммергард: "Упродовж десятиліть ми звикли до логіки мирного часу, дивилися на ціну та на сам продукт. Зараз час має вирішальне значення, все залежить від його наявності. І ми не дуже готові до цього ні в промисловості, ні в урядах".

Як відомо, нещодавно ЄС оголосив про спільні закупівлі артилерійських снарядів. Згодом у цьому можуть взяти участь кілька шведських компаній. На думку шведських фахівців, спільні закупівлі - це потрібний захід, але угоди між країнами можуть бути більш корисним інструментом.

"Ні Європейська комісія, ні Європейське оборонне агентство не звикли закуповувати таку продукцію, але держави-члени звикли. Угоди між кількома державами-членами могли б бути найкращим варіантом. Але ця ініціатива та фінансова підтримка з боку Європейської комісії були доречним кроком для того, щоб спонукати держави діяти", – зазначив Ліммергард.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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