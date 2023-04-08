Росіяни готують Запорізьку АЕС до оборони — "Енергоатом"

Будівництво на території атомного об'єкта є незаконним, проте страх перед контрнаступом має більший вплив на окупантів.

Росіяни готують Запорізьку АЕС до оборони —
© Википедия

В "Енергоатомі" повідомляють, що росіяни навколо Запорізької АЕС встановлюють новий паркан - так вони намагаються огородити під'їзд до станції. У пресслужбі відомства зазначають, що тепер працівники не доїжджають прямо до місця роботи, їх висаджують біля кільця, від якого вони вже йдуть пішки, інформує ZN.ua.

"Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції. Для цього вже почали рити землю, - йдеться в повідомленні. - Таким чином рашисти фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони. А простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об'єкта".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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