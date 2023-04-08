Фахівці Мінфіну США з питань санкцій поїдуть в Європу, переконувати компанії розірвати зв'язки з РФ — AP

Вони планують, зокрема, поділитися інформацією про потенційних порушників санкцій.

Відповідальні за санкції офіційні особи Міністерства фінансів США планують спеціальні міжнародні поїздки цього місяця, щоб переконати компанії та країни, які все ще ведуть бізнес з Росією, розірвати фінансові зв'язки з РФ через її війну проти України, повідомляє AP , інформує ZN.ua .

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Меседж полягає в тому, що ті, хто працює з російським урядом, повинні прийняти рішення: продовжувати надавати Москві матеріальну підтримку або продовжувати вести бізнес з країнами, на які припадає 50% світової економіки.

Про це заявили журналістам високопосадовці Міністерства фінансів США , які говорили на умовах анонімності.

Представники Міністерства Ліз Розенберг і Брайан Нельсон - фахівці з питань санкцій і фінансування тероризму, цього місяця поїдуть до Європи, щоб зустрітися з керівниками фінансових установ у Швейцарії, Італії та Німеччині. Вони планують поділитися розвідувальною інформацією про потенційних порушників санкцій і попередити про можливі покарання за недотримання міжнародних санкцій.

Розенберг також зупиниться в Казахстані, щоб закликати приватний бізнес країни не надавати матеріальну або розвідувальну підтримку Кремлю. Раніше цього року державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Казахстан, щоб запевнити в підтримці США його незалежності і наголосити на важливості поваги до суверенітету та територіальної цілісності.

Держави Центральної Азії займають нейтральну позицію щодо України, не підтримуючи ні російське вторгнення, ні засудження війни з боку США та Заходу.

У п'ятницю, 7 квітня, високопосадовці Міністерства фінансів США вказали на уповільнення економічного зростання Росії як на ознаку того, що зусилля із запровадження санкцій проти російських олігархів та значної частини економіки РФ були успішними. Курс рубля також падає.

Чиновники відзначають план обмеження цін на нафту, який був прийнятий наприкінці 2022 року країнами G7 з метою скоротити доходи РФ .

Країни погодилися платити за російську нафту 60 доларів за барель. Мета полягає в тому, щоб позбавити Кремль грошей для продовження війни, але при цьому дозволити потоки нафти з Росії та сприяти утриманню цін на низькому рівні.

Наразі США і союзники запровадили прямі санкції проти понад 2 500 російських компаній, урядовців, олігархів та їхніх родин. Санкції блокують їм доступ до американських банківських рахунків і фінансових ринків, перешкоджають вести бізнес з американцями, подорожувати до США тощо.

У річницю вторгнення США почали націлюватися на суб'єктів, які допомагали Росії уникати попередніх раундів санкцій. Металургійний та гірничодобувний сектори Росії також є серед об’єктів, проти кого спрямовані санкції.