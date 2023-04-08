У Литві публічних діячів планують зобов’язати декларувати зв’язки з Росією та Білоруссю

До таких публічних осіб, згідно з литовським законодавством, належать політики, службовці, судді, розвідники, військові, глави державних і муніципальних компаній та їхні заступники та інші.

© Сайт президента України

Голова комітету з національної безпеки та оборони парламенту Литви Лаурінас Кащюнас пропонує вимагати від публічних діячів декларувати зв’язки з Білоруссю та Росією. Про це повідомляє Delfi, інформує ZN.ua .

Зазначається, що до таких публічних осіб, згідно з литовським законодавством, належать політики, службовці, судді, розвідники, військові, глави державних і муніципальних компаній та їхні заступники та інші.

Поправки до закону про декларацію публічних та особистих інтересів депутат зареєстрував у п’ятницю. Їхня мета - спонукати публічних діячів у Литві відмовитися від бізнес-відносин із Росією та Білоруссю.

Кащюнас пов'язав свою ініціативу з війною в Україні, і порушив питання, чи не є економічні зв'язки з Росією і Білоруссю підтримкою економік цих авторитарних країн.

"Відповідальність за війну Росії в Україні лежить і на Білорусі. Росія з початку війни використовує територію Білорусі, розміщує там своїх військових", – зазначив він.

Якщо пропозицію Кащюнаса ухвалять, то особи, які декларують публічні та особисті інтереси, муситимуть зазначати інформацію про діяльність пов’язаних із ними юридичних осіб у Росії або Білорусі, а також контакти з юридичними й фізичними особами в цих країнах.

Раніше президент Латвії Егілс Левітс заявляв, що китайський "мирний план" щодо війни в Україні може бути корисний, адже в одному з пунктів вказано визнання територіальної цілісності нашої країни.