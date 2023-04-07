Байден продовжив дію санкцій проти Росії ще на рік

За шкідливу діяльність російського уряду.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на один рік дію низки санкцій, запроваджених, зокрема, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про це йдеться у відповідному листі президента спікеру Палати представників і Голові Сенату, інформує ZN.ua.

«Я направив до Федерального реєстру повідомлення для публікації про те, що надзвичайний стан у національному масштабі щодо шкідливої зовнішньої діяльності Уряду Російської Федерації, оголошений розпорядженням 14024 від 15 квітня 2021 року, яке було доповнене у розпорядженні 14066 від 8 березня 2022 року, і щодо якого були вжиті додаткові кроки у виконавчому наказі 14039 від 20 серпня 2021 року, виконавчому наказі 14068 від 11 березня 2022 року та виконавчому наказі 14071 від 6 квітня 2022 року, продовжуватиме діяти після 15 квітня 2023 року», — йдеться у документі.

Санкції, відповідно до повідомлення, накладені за

  • намагання РФ зірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів у Сполучених Штатах та країнах союзників і партнерів,
  • здійснення зловмисної кібердіяльності проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів,
  • використання корупційних схем для впливу на іноземні уряди,
  • переслідування журналістів та інакомислячих,
  • підрив безпеки в країнах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів,
  • порушення загальновизнаних принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.

1 березня Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден продовжив ще на рік дію національного надзвичайного стану, введеного указом від 6 березня 2014 року у зв’язку з російським вторгненням на територію України, і пов’язаних із ним санкцій.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
Рада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС ЧехіїРада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС Чехії
Зловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідкаЗловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідка
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Блок рекламы


Похожие новости
У МЗС України прокоментували заклики президента Бразилії віддати Росії КримУ МЗС України прокоментували заклики президента Бразилії віддати Росії Крим
Вступ Фінляндії до НАТО безпосередньо допоможе Україні проти рф: «Будуть перенаправлені…»Вступ Фінляндії до НАТО безпосередньо допоможе Україні проти рф: «Будуть перенаправлені…»
У Росії готуються прирівняти незаконне збирання рослин до вбивстваУ Росії готуються прирівняти незаконне збирання рослин до вбивства
Бажаю президенту Росії провести залишок своїх днів у підвалі та з відром замість туалету – ЗеленськийБажаю президенту Росії провести залишок своїх днів у підвалі та з відром замість туалету – Зеленський
Globe and Mail: Кремль через Twitter намагається налаштувати користувачів у Канаді проти допомоги УкраїніGlobe and Mail: Кремль через Twitter намагається налаштувати користувачів у Канаді проти допомоги Україні
Спершу ми переможемо прокурора, а потім Байдена, — Дональд ТрампСпершу ми переможемо прокурора, а потім Байдена, — Дональд Трамп
В Росії під виглядом «добровольців» готуються мобілізувати 400 тисяч осіб – британська розвідкаВ Росії під виглядом «добровольців» готуються мобілізувати 400 тисяч осіб – британська розвідка
The Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКСThe Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКС
Шольц назвав нову передумову закінчення війни Росії проти УкраїниШольц назвав нову передумову закінчення війни Росії проти України
Європа не буде у безпеці, поки у Росії є ядерна зброя – ICANЄвропа не буде у безпеці, поки у Росії є ядерна зброя – ICAN
Последние новости
Подгружаем последние новости