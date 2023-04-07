Байден продовжив дію санкцій проти Росії ще на рік

За шкідливу діяльність російського уряду.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на один рік дію низки санкцій, запроваджених, зокрема, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про це йдеться у відповідному листі президента спікеру Палати представників і Голові Сенату, інформує ZN.ua .

«Я направив до Федерального реєстру повідомлення для публікації про те, що надзвичайний стан у національному масштабі щодо шкідливої зовнішньої діяльності Уряду Російської Федерації, оголошений розпорядженням 14024 від 15 квітня 2021 року, яке було доповнене у розпорядженні 14066 від 8 березня 2022 року, і щодо якого були вжиті додаткові кроки у виконавчому наказі 14039 від 20 серпня 2021 року, виконавчому наказі 14068 від 11 березня 2022 року та виконавчому наказі 14071 від 6 квітня 2022 року, продовжуватиме діяти після 15 квітня 2023 року», — йдеться у документі.

Санкції, відповідно до повідомлення, накладені за

намагання РФ зірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів у Сполучених Штатах та країнах союзників і партнерів,

зірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів у Сполучених Штатах та країнах союзників і партнерів, здійснення зловмисної кібердіяльності проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів,

використання корупційних схем для впливу на іноземні уряди,

переслідування журналістів та інакомислячих,

підрив безпеки в країнах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів,

порушення загальновизнаних принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.

1 березня Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден продовжив ще на рік дію національного надзвичайного стану, введеного указом від 6 березня 2014 року у зв’язку з російським вторгненням на територію України, і пов’язаних із ним санкцій.