Війна має бути припинена шляхом переговорів якнайшвидше — Чавушоглу

Анкара продовжить докладати усіх зусиль, аби "зернова угода" була реалізована.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провів переговори зі своїм російським колегою Сєргєєм Лавровим, після яких закликав Київ та Москву "якнайшвидше" закінчити війну шляхом перемовин. Його слова цитує CNN Turk.

Війна має бути припинена шляхом переговорів якнайшвидше — Чавушоглу
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"Ми заявили, що війна має бути припинена шляхом переговорів якнайшвидше, і ми підтвердили, що ми, як Туреччина, готові надати всіляку підтримку", - сказав він.

Чавушоглу також додав, що Анкара й далі робить все можливе, аби зернова угода була реалізована.

"Ми надаємо важливого значення продовженню угоди. Ця світова криза є особливо важливою для зменшення проблеми, з якою стикається кожне домогосподарство у світі", — сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН презентував "формулу миру", яка налічує 10 кроків.Основні умови - вихід України на кордони 1991 року, включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями. Лише після цього з'явиться передумова для перемовин Києва та Москви.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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