В ОПУ відреагували на витік документів про український контрнаступ

Михайло Подоляк заявив, що вони фальшиві.

Матеріали щодо підготовки українського контрнаступу, які з’явилися в соціальних, несправжні. Про це заявив радник очільника офісу президента Михайло Подоляк, інформує ZN.ua .

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«З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від «солсберівських пригод», «триденних планів» та інших провалів це фотошоп та «віртуальні псевдозливи». Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро», – написав Подоляк у Twitter .

Нагадаємо, в соціальних мережах опублікували нібито засекречені військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом на російські війська, пише The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації Байдена. Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися в Twitter і Telegram.

У NYT зазначили що, світлини, які з'явилися в мережі, 1 березня — відтоді плани могли змінитися. Однак для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала чи аналітика розвідки, документи, безсумнівно, пропонують багато спокусливих підказок. В них не йдеться про дату і місце майбутнього українського наступу. Але в них міститься інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати до наступу та яку кількість техніки вони отримають. Вони також містять такі відомості, як щоденна витрата боєприпасів до HIMARS — високомобільних артилерійських ракетних системи, які можуть завдавати ударів по цілях, зокрема, таких, як сховища боєприпасів, інфраструктура та скупчення військ. Публічно Пентагон не повідомляв таку інформацію.