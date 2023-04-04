НАТО готує багаторічну програму підтримки для України – Столтенберг

Початок програми мають обговорити під час засідання Комісії Україна – НАТО, інформує ZN.ua.

НАТО готує багаторічну програму підтримки для України – Столтенберг
© NATO/Flickr

Міністри закордонних справ держав Північноатлантичного Альянсу під час офіційного засідання Комісії Україна – НАТО в Брюсселі 4 квітня обговорять потенційну багаторічну програму підтримки для Києва. Генеральний секретар Єнс Столтенберг сподівається, що країни-члени схвалять початок роботи над ініціативою.

"Ми єдині у своїй рішучості триматися курсу та підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно … Наша підтримка розрахована на тривалий період. Тож я очікую, що міністри погодяться почати роботу над розробкою багаторічної програми для України", – сказав він під час брифінгу.

Столтенберг зазначив, що на засіданні глави МЗС Альянсу будуть говорити, зокрема, про подальше зміцнення Збройних сил України та їх перехід від радянських видів озброєння на техніку зразка НАТО.

Генсек вважає, що після закінчення війни Росії проти України, блок має забезпечити здатність нашої держави стримувати можливу подальшу агресію.


Максим Царук, ZN.ua





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