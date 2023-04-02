Європол визначив 150 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів в Україні

Виконавча директорка Європолу Катрін де Боллє повідомила, що на сьогодні ідентифіковано 150 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

За її словами, Європол проаналізував 7 тисяч фотографій і відеофрагментів та 550 показань свідків.

"Ми змогли наразі ідентифікувати 150 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів. Спільно з Міжнародним кримінальним судом ми також зробили внесок у розбудову спроможностей України із захисту свідків", - наголосила вона, повідомляє " Укрінформ ".

В свою чергу генпрокурор Андрій Костін повідомив про те, що в Україні створять спеціальні слідчі групи (Task forces) для збору доказової бази у справах про злочини Росії, які пізніше будуть передані до Міжнародного кримінального суду.