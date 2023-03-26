Понад 500 мелітопольців перебувають у тюрмах окупантів – Федоров

Решті жителів міста теж непросто, іноді їх просто не випускають з дому, інформує ZN.ua.

Понад 500 мелітопольців перебувають у тюрмах окупантів – Федоров
© РИА Мелитополь

Понад 500 цивільних жителів Мелітополя опинились у катівнях російських окупантів та зазнають знущань, заявив в ефірі національного телемарафону міський голова міста Іван Федоров.

За його словами, окупанти особливо розчаровані тим, що навіть через рік на окупованих територіях продовжується спротив, хоча вони очікували масової підтримки, тому вони масово намагаються знайти тих людей, які чинять цей спротив.

Зокрема після кожного вибуху в місті окупанти посилюють фільтраційні заходи, влаштовують судилища: за слова «Слава Україні» та будь-яке інше висловлення проукраїнської позиції штрафують на 30 тисяч або садять «на підвал».

«Сьогодні більш ніж 500 мешканців Мелітополя перебувають в полоні. Масова фільтрація проводиться вкрай жорстко – це обшуки, ув’язнення, тортури, знущання», - зазначив Федоров.

При цьому, за його словами, російських військових в місті стає все більше. Чергова «партія» окупантів заїхала в Мелітополь після деокупації правобережжя Херсонщини і знущається над цивільним населенням.

Також нерідко окупанти зачиняють людей вдома, щоб вони не бачили пересування російської військової техніки .

«Мелітополь окупанти обрали як логістичний вузол і через нього йде 70% трафіку до тимчасово окупованого Криму в обидва боки», - пояснив він обставини життя в місті.


Ірина Знась, ZN.ua





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