Туреччина розпочинає серійне виробництво власних танків
До збройних сил скоро буде передано зразок для випробувань, інформує
Перспективний турецький танк Altay наприкінці квітня передадуть на тестування до збройних сил країни, після чого запустять масове виробництво танків та поставлять їх на озброєння. Про це пише
“Національний танк Altay буде передано збройним силам Туреччини 23 квітня. Після завершення процесу тестування розпочнеться масове виробництво. Метою є практичне застосування першого танка Altay у бойовій обстановці у 2025 році”, - йдеться в повідомленні BMC Defence.
Очікується, що процес випробувань танка Altay, який розпочнеться 23 квітня, завершиться в 2024 році, а в 2025 році він буде поставлений на озброєння в збройних силах Туреччини.
На даний момент танки оснащують двигунами, закупленими в Південній Кореї. Планується, що у 2026 році почнеться комплектування танка двигунами турецького виробництва.
Раніше Туреччина підписала контракт з ОАЕ на продаж 100 таких машин. Водночас замовлення для власної армії поки що не надходило.