Глава МЗС Австрії заявив, що розірвати усі зв'язки з РФ неможливо

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг вважає, що РФ і надалі відіграватиме певну роль для Європи. На його думку, повний розрив зв'язків з Росією у всіх сферах ілюзорний. Про це повідомляє DW .

«Росія не зникне із земної кулі і, як і раніше, буде нашим найбільшим сусідом. Достоєвський і Чайковський залишаться частиною європейської культури, подобається нам це чи ні», - сказав Шалленберг.

Він також виступив на захист австрійського банку Raiffeisen Bank International (RBI), перевірку якого проводить Мінфін США через його діяльність у РФ .

«Я думаю, тут не треба впадати в крайнощі», - сказав Шалленберг.

Він заявив, що лише дев'ять відсотків західних компаній вийшли з Росії, а 91 відсоток все ще перебувають в РФ і «роблять те, що в нинішній ситуації має сенс: вичікують».