Глава МЗС Австрії заявив, що розірвати усі зв'язки з РФ неможливо

Водночас він наголосив на важливості дотримання санкцій проти Росії, інформує ZN.ua.

Глава МЗС Австрії заявив, що розірвати усі зв'язки з РФ неможливо
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Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг вважає, що РФ і надалі відіграватиме певну роль для Європи. На його думку, повний розрив зв'язків з Росією у всіх сферах ілюзорний. Про це повідомляє DW.

«Росія не зникне із земної кулі і, як і раніше, буде нашим найбільшим сусідом. Достоєвський і Чайковський залишаться частиною європейської культури, подобається нам це чи ні», - сказав Шалленберг.

Він також виступив на захист австрійського банку Raiffeisen Bank International (RBI), перевірку якого проводить Мінфін США через його діяльність у РФ.

«Я думаю, тут не треба впадати в крайнощі», - сказав Шалленберг.

Він заявив, що лише дев'ять відсотків західних компаній вийшли з Росії, а 91 відсоток все ще перебувають в РФ і «роблять те, що в нинішній ситуації має сенс: вичікують».

Водночас глава МЗС Австрії назвав дії влади США «абсолютно законними». Зокрема, він наголосив на важливості того, щоб усі компанії Австрії беззастережно дотримувалися санкцій ЄС. На його думку, Raiffeisen Bank International їх також дотримуватиметься.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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