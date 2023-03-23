Росія знову погрожує світові «ядерним апокаліпсисом»

Росія знову вдається до залякування світу ядерною зброєю. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Мєдвєдєв оприлюднив в своєму Telegram-каналі фрагмент інтерв’ю пропагандистським ЗМІ, в якому заявив, що загроза ядерного конфлікту зросла, а поставки зброї в Україну наближають «ядерний апокаліпсис».

«Чи минула загроза ядерного конфлікту? Ні, не минула. Вона зросла. Кожен день поставок іноземної зброї на Україну в кінцевому рахунку наближає ось цей самий ядерний апокаліпсис», — сказав чиновник.

Він додав, що Захід, вочевидь, «прорахувався», адже «до певного часу не вірив і не бачив» ступінь рішучості Росії та Путіна зробити «те, що ми зробили».

Тож, за його словами, наслідки будуть набагато складнішими, ніж могли бути, «якби вони в грудні підписали з нами документ». Мєдвєдєв, вочевидь, має на увазі угоду, яку Російська Федерація пропонувала в грудні 2021 року. В ній йшлося про «нерозширення НАТО» та відсунення кордонів Альянсу до тих, що існували станом на 1997 рік.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Рябков також заявив, що ризик ядерного конфлікту зараз досяг «найвищого рівня за десятиліття».

«Я не хотів би вдаватися в дискусію про те, чи велика сьогодні ймовірність ядерного конфлікту, але в будь-якому випадку вона вища за все, що ми бачили за останні десятиліття, скажімо так», — прокоментував Рябков.

Під час щорічного послання Федеральним зборам минулого місяця Владімір Путін заявив, що призупиняє участь своєї країни в Новому договорі про скорочення ядерних озброєнь зі Сполученими Штатами .