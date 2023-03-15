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2023-03-15
Залужний розповів про ситуацію на фронті французькому колезі Тьєрі Бюркару
Генерали домовилися посилювати співпрацю.
© Офіс президента
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у середу ,15 березня, провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції генералом Тьєрі Бюркаром, під час якої розповів про ситуацію на передовій, інформує
"Атаки противника не припиняються по всьому фронту. Наші захисники героїчно чинять опір окупантам – ситуація контрольована, незважаючи на складність", – написав Залужний у
За його словами, розмова з французьким колегою також торкнулася питань посилення української протиповітряної оборони та навчання наших захисників.
Залужний і Тьєрі домовилися поглиблювати свою співпрацю й далі підтримувати діалог.
Максим Царук, ZN.ua