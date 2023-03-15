Залужний розповів про ситуацію на фронті французькому колезі Тьєрі Бюркару

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у середу ,15 березня, провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції генералом Тьєрі Бюркаром, під час якої розповів про ситуацію на передовій, інформує ZN.ua .

"Атаки противника не припиняються по всьому фронту. Наші захисники героїчно чинять опір окупантам – ситуація контрольована, незважаючи на складність", – написав Залужний у Telegram .

За його словами, розмова з французьким колегою також торкнулася питань посилення української протиповітряної оборони та навчання наших захисників.

Залужний і Тьєрі домовилися поглиблювати свою співпрацю й далі підтримувати діалог.