Бен Воллес прокоментував інцидент зі збитим американським безпілотником

За словами очільниками британського Міноборони, Росія має поважати міжнародний повітряний простір, інформує ZN.ua.

Бен Воллес прокоментував інцидент зі збитим американським безпілотником
© Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, коментуючи ситуацію зі збиттям безпілотника США, заявив, що Російській Федерації слід поважати міжнародний повітряний простір. Про це повідомляє Sky News.

"Американці заявили, що вважають це непрофесійним. Головне тут те, що всі сторони поважають міжнародний повітряний простір, і ми закликаємо росіян зробити це", — заявив міністр.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Росія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожежРосія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожеж
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Пентагону непрямо прокоментував заяви Рона ДеСантіса щодо УкраїниГлава Пентагону непрямо прокоментував заяви Рона ДеСантіса щодо України
Інцидент з американським безпілотником над Чорним морем не призведе до ескалації – ISWІнцидент з американським безпілотником над Чорним морем не призведе до ескалації – ISW
Блінкен прокоментував призупинення Росією участі у договорі щодо стратегічного наступального озброєнняБлінкен прокоментував призупинення Росією участі у договорі щодо стратегічного наступального озброєння
Байден прокоментував ймовірність візиту до УкраїниБайден прокоментував ймовірність візиту до України
Блінкен відтермінує свій візит до КНР через інцидент з китайською повітряною кулеюБлінкен відтермінує свій візит до КНР через інцидент з китайською повітряною кулею
Українська армія потребує зміцнення сухопутних підрозділів – ВоллесУкраїнська армія потребує зміцнення сухопутних підрозділів – Воллес
Байден прокоментував виявлення в його офісі секретних документівБайден прокоментував виявлення в його офісі секретних документів
«Не моя проблема»: Байден прокоментував нездатність республіканців обрати спікера Палати представників«Не моя проблема»: Байден прокоментував нездатність республіканців обрати спікера Палати представників
Орбан прокоментував блокування Угорщиною виділення 18 мільярдів євро для УкраїниОрбан прокоментував блокування Угорщиною виділення 18 мільярдів євро для України
Іранські "Шахеди" і дестабілізація морської безпеки на Близькому Сході: деталі інциденту біля ОмануІранські "Шахеди" і дестабілізація морської безпеки на Близькому Сході: деталі інциденту біля Оману
Последние новости
Подгружаем последние новости