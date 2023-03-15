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2023-03-15
Бен Воллес прокоментував інцидент зі збитим американським безпілотником
За словами очільниками британського Міноборони, Росія має поважати міжнародний повітряний простір, інформує
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, коментуючи ситуацію зі збиттям безпілотника США, заявив, що Російській Федерації слід поважати міжнародний повітряний простір. Про це
"Американці заявили, що вважають це непрофесійним. Головне тут те, що всі сторони поважають міжнародний повітряний простір, і ми закликаємо росіян зробити це", — заявив міністр.
Михайло Яровенко, ZN.ua