Бен Воллес прокоментував інцидент зі збитим американським безпілотником

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, коментуючи ситуацію зі збиттям безпілотника США , заявив, що Російській Федерації слід поважати міжнародний повітряний простір. Про це повідомляє Sky News.

"Американці заявили, що вважають це непрофесійним. Головне тут те, що всі сторони поважають міжнародний повітряний простір, і ми закликаємо росіян зробити це", — заявив міністр.