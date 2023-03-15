Штайнмаєр: НАТО захищатиме країни Балтії

Балтійські країни увійшли до Північноатлантичного альянсу у 2004 році, інформує ZN.ua.

Штайнмаєр: НАТО захищатиме країни Балтії
© Офіс президента

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час дводенного візиту до Естонії запевнив, що НАТО буде захищати кожен клаптик своєї території, включаючи країни Балтії. Про це повідомляє Укрінформ.

"Меседж, який ми посилаємо сьогодні звідти є абсолютно чітким: НАТО готова захищати кожен сантиметр території Альянсу", – зазначив Штайнмаєр. Він запевнив, що весь Північноатлантичний блок стоїть на захисті держав Балтії.

Він також закликав не робити поспішних висновків щодо інциденту над Чорним морем, який стався напередодні.

"Що стосується аварії дрона, треба дочекатися результатів розслідування. Ми не знаємо на даний момент, чи було то випадкове зіткнення чи навмисні дії", – додав німецький президент, підкресливши необхідність уважно слідкувати за розвитком подій.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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