Європарламент виступив за розширення санкцій проти Мінська

Європейський парламент у середу, 15 березня, ухвалив резолюцію, яка засуджує триваючі репресії білоруського режиму, зокрема тюремним ув'язненням лауреата Нобелівської премії миру Алеся Беляцького та журналістів, інформує пресслужба парламенту.

"Європейський парламент рішуче засуджує нещодавній вирок до тривалих термінів тюремного ув'язнення журналістові Анджею Почобуту та лауреату Нобелівської премії миру Алесю Беляцькому, а також деяким іншим особам. Ці вироки свідчать про спроби режиму придушити будь-яку громадянську активність на захист прав людини і всі незалежні ЗМІ в країні", - йдеться в повідомленні.

Депутати також засудили тюремні терміни, винесені заочно представнику білоруської опозиції Світлані Тихановській та іншим діячам опозиційної Координаційної ради.

Посилаючись на білоруський режим як на співучасника російського державного спонсорства тероризму, євродепутати розчаровані тим, що країна не була включена до нещодавнього 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Парламентарі вимагають жорстких обмежувальних заходів проти Мінська, зокрема щодо калійної галузі.

Депутати Європарламенту закликають ЄС та його держави-члени розширити та посилити санкції ЄС проти Білорусі та включити всіх, хто причетний до репресій режиму, включаючи суддів, прокурорів, співробітників правоохоронних органів, в’язниць і виправних колоній, і забезпечити належне виконання обмежувальних заходів.

Парламентарі виступили також за офіційне оформлення зв’язків між євродепутатами та білоруськими демократичними партіями.