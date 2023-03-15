Данілов: звільняти території Грузії та Молдови це не справа України

За словами секретаря РНБО, цим мають займатися країни, у яких Росія відібрала їхню територію, інформує ZN.ua.

Данілов: звільняти території Грузії та Молдови це не справа України
© Офіс президента

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не зобов’язана звільняти окуповані Росією території Молдови та Грузії. Він також згадав заяви президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, яка закликала внести у майбутній договір між Україною та Росією пункт про звільнення окупованих грузинських територій. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Цим мають займатися грузини. Цим мають займатися молдовани. Якщо вони вважають, що ця територія безпосередньо належить їм», – зазначив секретар РНБО.

«Тоді ви скажіть, що це не ваша територія, але скажіть це публічно на увесь світ. Оця візантійщина, яка до певного часу існувала в політиці, має відійти в минуле», – наголосив він.

За його словами, не буде належного розвитку в країнах, де РФ має свій вплив і присутність.

«Приклад – Молдова, окупована Російською Федерацією довгий проміжок часу. Ми не бачимо, що ця територія буде мати перспективу розвитку до того часу, поки вона не стане вільною від російського окупанта. Приклад Грузії. У 2008 році, коли ці терористи зайшли і на територію Грузії, окупували частину Грузії – та ж сама ситуація. Територія є абсолютно зруйнованою, вона не розвивається і не буде перспектив розвитку, тому що в такі території, де не визначене територіальне питання, ніхто гроші вкладати не буде», – додав Данілов.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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