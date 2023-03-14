США зв'яжуться з Росією та висловлять стурбованість після збиття американського дрона

США зв'яжуться з російською стороною після збиття країною-агресором американського розвідувального дрона над Чорним морем. Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Ради нацбезпеки США Джона Кірбі.

"Державний департамент має намір зв’язатися з російськими офіційними особами та чітко висловити свою стурбованість щодо цього інциденту", — сказав Кірбі.

Також відомо, що президентові США Джо Байдену у вівторок вранці повідомили про інцидент між американським безпілотником і російським літаком над Чорним морем.

Посадовець додав, що російські літаки нерідко перехоплюють літаки США над Чорним морем. Відомо, що останніми тижнями були й інші перехоплення. Однак сьогоднішній епізод "був унікальним у тому, наскільки небезпечними, непрофесійними та безрозсудними були дії Росії".

Варто додати, що Кірбі відмовився говорити про те, чи були наміри російських пілотів збити дрон, чи цей інцидент був випадковим.