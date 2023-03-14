США зв'яжуться з Росією та висловлять стурбованість після збиття американського дрона

Президент Байден уже поінформований про інцидент.

США зв'яжуться з Росією та висловлять стурбованість після збиття американського дрона
© Центральне командування повітряних сил США

США зв'яжуться з російською стороною після збиття країною-агресором американського розвідувального дрона над Чорним морем. Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Ради нацбезпеки США Джона Кірбі.

"Державний департамент має намір зв’язатися з російськими офіційними особами та чітко висловити свою стурбованість щодо цього інциденту", — сказав Кірбі.

Також відомо, що президентові США Джо Байдену у вівторок вранці повідомили про інцидент між американським безпілотником і російським літаком над Чорним морем.

Посадовець додав, що російські літаки нерідко перехоплюють літаки США над Чорним морем. Відомо, що останніми тижнями були й інші перехоплення. Однак сьогоднішній епізод "був унікальним у тому, наскільки небезпечними, непрофесійними та безрозсудними були дії Росії".

Варто додати, що Кірбі відмовився говорити про те, чи були наміри російських пілотів збити дрон, чи цей інцидент був випадковим.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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