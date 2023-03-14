Україна може отримати польські МіГ-29 через 4-6 тижнів — Моравецький

Польща передасть Україні літаки-винищувачі МіГ-29. Це може статися протягом 4-6 тижнів. Як пише WPolityce.pl , таку інформацію повідомляє прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на прес-конференції.

"Польща готова передати Україні свої винищувачі радянського зразка МіГ-29 у рамках міжнародної коаліції.

Решту МіГ-29, які ми маємо в Польщі і які зараз служать у наших ВПС, ми готові поставити, і я впевнений, що Україна буде готова їх використати негайно", - повідомляв раніше президент Польщі Анджей Дуда на прес-конфернції в Абу-Дабі.

Він зазначив, що українські збройні сили прагнуть до стандартів НАТО, і в майбутньому використовуватимуть F-16, однак зараз МіГ-29 - це опитимальне рішення.

Сьогодні прем'єр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив цю тезу Дуди, відповідаючи на питання під час прес-конференції.