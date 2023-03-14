Міноборони Туреччини прокоментувало російські заяви про продовження зернової ініціативи

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та компетентні державні органи Туреччини продовжують проводити переговори зі своїми партнерами щодо продовження дії Чорноморської зернової ініціативи із врахуванням вимог сторін, заявило Міністерство оборони Туреччини у вівторок, 14 березня, після розповсюдження Росією інформації про продовження зернової угоди.

У відомстві зазначили , що 13 березня в Женеві під координацією ООН відбулися переговори між делегаціями ООН , Російської Федерації та України. Під час зустрічі Росія оголосила, що підтримає продовження угоди на 60 днів в разі достатнього прогресу щодо сприяння експорту продовольчих товарів і добрив РФ на міжнародні ринки.

В Міноборони зазначають, що під час зустрічі було схвалено кроки щодо розширення ініціативи, однак Хулусі Акар продовжує проводити зустрічі та координувати дії зі сторонами, щоб продовжити діяльність зернової ініціативи та розширити її відповідно до договору з урахуванням вимог сторін.

«У цих переговорах сторонам нагадують про важливість продовження цієї ініціативи, яка має позитивний вплив на людство в усьому світі та доводить, що всі кризи можна вирішити за допомогою доброї волі та діалогу», - зазначили в турецькому міністерстві.