«Росія за межами Росії»: Дубай став гаванню часів війни для російських еліт

В ексклюзивних районах і розкішних торгових центрах найбільшого міста ОАЕ заможні росіяни можуть будувати нове життя, не розриваючи зв’язків із батьківщиною, інформує ZN.ua.

«Росія за межами Росії»: Дубай став гаванню часів війни для російських еліт
© raskalov-vit.livejournal.com

На штучному острові на краю Перської затоки Діма Тутков почувається в безпеці. Немає тих антиросійських настроїв, про які він чує в Європі. Він не помітив ні вибоїн, ні безхатьків, на відміну від того, що бачив у Лос-Анджелесі. І навіть коли його рекламне агентство отримує великі прибутки в Росії, йому не потрібно турбуватися про те, що його мобілізують на війну в Україні.

«Дубай набагато вільніший з усіх боків», – сказав він, одягаючи хитромудро порвану дизайнерську футболку в кафе, яке він щойно відкрив у місті, де зараз навчаються його діти в британській школі.

«Ми незалежні від Росії, – сказав він. – Це дуже важливо».

Через рік після історичного натиску економічних санкцій проти Росії через вторгнення в Україну російські багатії все ще багаті. А в Дубаї, найбільшому місті ОАЕ, вони знайшли свою гавань часів війни.

Серед міських набережних, розкішних торгових центрів і приміських тупиків російська мова стає, як французька. Олігархи спілкуються на ексклюзивних курортах. Ресторатори з Москви і Петербурга поспішають відкритися там. Такі підприємці, як Тутков, ведуть свій російський бізнес із Дубая та відкривають нові.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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