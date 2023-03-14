Росія не визнає Міжнародний кримінальний суд та його юрисдикцію — Пєсков

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду у Гаазі, заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков у вівторок, 14 березня, коментуючи підготовку в Гаазі до порушення двох кримінальних справ, пов’язаних із російським вторгненням в Україну.

«Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі», - сказав він.

«Загалом не втомлюємося згадувати, що протягом багато років ні якісь міжнародні суддівські органи, навіть ті, які ми не визнаємо, ні інші члени міжнародної спільноти не спромоглися звертати увагу на руйнування громадянської інфраструктури, на вбивства громадянських людей, які українські націоналісти влаштовували на Донбасі», - додав спікер Кремля.