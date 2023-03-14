США заохочували Китай до розмови із Зеленським — Білий дім

США робили це як публічно, так і на приватному рівні.

США заохочували Китай до розмови із Зеленським — Білий дім
© Flickr/White House

США виступають за те, щоб президент Китаю Сі Цзіньпіна провів розмову безпосередньо з президентом України Володимиром Зеленським, заявив у понеділок на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

«Ми заохочували президента Сі звернутися до президента Зеленського, тому що ми вважаємо, що КНР і сам президент Сі повинні безпосередньо почути українську точку зору, а не лише російську точку зору щодо цього. Насправді ми виступали перед Пекіном за те, щоб цей зв’язок відбувся», — сказав Салліван журналістам на борту Air Force One, додавши що США заохочували КНР до проведення такої розмови як публічно, так і приватно.

Він додав, що за його інформацією представники МЗС України поки не отримали офіційного підтвердження того, що телефонний дзвінок або відеоконференція з Сі відбудуться, проте Сполучені Штати сподіваються, що це станеться.

«Це було б добре, адже потенційно це додасть балансу та перспективи до підходу КНР і ми сподіваємося, що це й надалі стримуватиме їх від надання летальної допомоги Росії», – додав Салліван.

Якщо розмова між президентом України та лідером КНР відбудеться, це стане першим контактом такого рівня між обома державами після початку повномасштабної війни.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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