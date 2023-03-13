Війська РФ розміщують свою артилерію між житловими будинками на Кінбурнській косі

На Кінбурнській косі російські окупаційні війська розміщують реактивну артилерію між житловими будинками, заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Сьогоднішній ранковий обстріл, який забрав життя двох людей на території Куцурубської громади, серед яких є діти - це черговий прояв тероризму з боку ворога, бо він так намагається заховатися за мирним населенням. Саме тому він розташовує на Кінбурнській косі свою артилерію поміж місцевих мешканців, просто між дворами для того, щоб ускладнити нашу роботу у відповідь", - наголосила Гуменюк.