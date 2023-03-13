Японія може передати Україні танки, БМП та РСЗВ

У Японії запропонували передати Україні у рамках військової допомоги для боротьби з російським вторгненням бронетехніку та реактивні системи залпового вогню. Із такою ініціативою виступила правляча Ліберально-демократична партія, повідомили японські ЗМІ.

Японія може передати Україні танки, БМП та РСЗВ

Зараз Японія постачає свою військову техніку лише тим країнам, із якими її спільно створюють. Японська Ліберально-демократична партія пропонує змінити цей підхід. Зокрема, пропонується дозволити постачання японської військової техніки країнам, які зазнали вторгнення. Наприклад, Україні.

Японія активно допомагає Києву у боротьбі з російськими окупантами. Вона, наприклад, відправила Україні та іншим східноєвропейським державам допомогу на 1,5 млрд доларів у гуманітарній, фінансовій, енергетичній сферах, а також у галузі реконструкції та відновлення.

Досі Японія не надавала військової техніки для ЗСУ. Військова допомога обмежувалася лише бронежилетами. Але ця ситуація зміниться, якщо японці підтримають ініціативу правлячої Ліберально-демократичної партії.

У цьому випадку Україна може отримати від Японії танки, бронетранспортери, БМП, РСЗВ та навіть військові літаки. Японська військова техніка може значно посилити ЗСУ.

На озброєнні Сухопутних сил самооборони Японії зараз є три основних танки (Тип 10, Тип 90 і Тип 74), бойова машина з важким озброєнням Тип 16, дві бойові машини піхоти (Тип 89 та Тип 87), два бронетранспортери (Тип 73 та Тип 96 ), два бронеавтомобілі, кілька вітчизняних та іноземних колісних й гусеничних САУ, РСЗВ M270.

Японія може передати Україні танки, БМП та РСЗВ

З іншого боку, Японія випускає сучасні ЗРК. Їх кілька типів, починаючи від малого радіусу дії та закінчуючи далекобійними системами.

Японська бронетехніка та ЗРК можуть значно посилити ЗСУ. Звичайно, між нашими країнами величезна відстань, тобто логістика не найпростіша. Але японську військову техніку до України можна доставити морським шляхом. Японія, наприклад, так відправляє до Європи свої деякі автомобілі. США має досвід перекидання до Європи тисяч одиниць бронетехніки. У цьому вона могла допомогти своїм японським союзникам.

Крім бронетехніки Японія могла б постачати Україні, наприклад, переносні протитанкові ракетні комплекси та переносні зенітно-ракетні комплекси. В армії Японії є ПТРК Тип 79 та Тип 87, а також ПЗРК Тип 91.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає німецькі зенітно-ракетні комплекси Skynex.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Блок рекламы


Похожие новости
МКС планує відкрити перші справи щодо злочинів РФ в Україні та вимагати ордери на арешт кількох осіб – The New York TimesМКС планує відкрити перші справи щодо злочинів РФ в Україні та вимагати ордери на арешт кількох осіб – The New York Times
"Паша Мерседес" зірвався на погрози через виселення УПЦ МП: "Можемо і усунути...""Паша Мерседес" зірвався на погрози через виселення УПЦ МП: "Можемо і усунути..."
Президент Швейцарії захищає нейтралітет та заборону на постачання зброї УкраїніПрезидент Швейцарії захищає нейтралітет та заборону на постачання зброї Україні
У Міноборони Естонії розповіли, скільки громадян воюють в УкраїніУ Міноборони Естонії розповіли, скільки громадян воюють в Україні
Саудівсько-іранський пакт може змінити Близький Схід, позбавивши США колишнього впливу – NYTСаудівсько-іранський пакт може змінити Близький Схід, позбавивши США колишнього впливу – NYT
Окупанти через значні втрати техніки використовують старі танки на кремінському напрямкуОкупанти через значні втрати техніки використовують старі танки на кремінському напрямку
Відеофіксація вручення повісток: що може змінитися для українцівВідеофіксація вручення повісток: що може змінитися для українців
Мобілізація в Україні: як призивають чоловіків до 27 роківМобілізація в Україні: як призивають чоловіків до 27 років
«Росія втратила м’яку силу»: як війна в Україні дестабілізує старих радянських союзників – The Guardian«Росія втратила м’яку силу»: як війна в Україні дестабілізує старих радянських союзників – The Guardian
Росіян упіймали на примітивному фейку про підбитий в Україні танк Leopard: фотоРосіян упіймали на примітивному фейку про підбитий в Україні танк Leopard: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости