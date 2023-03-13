Японія може передати Україні танки, БМП та РСЗВ

У Японії запропонували передати Україні у рамках військової допомоги для боротьби з російським вторгненням бронетехніку та реактивні системи залпового вогню. Із такою ініціативою виступила правляча Ліберально-демократична партія, повідомили японські ЗМІ.

Зараз Японія постачає свою військову техніку лише тим країнам, із якими її спільно створюють. Японська Ліберально-демократична партія пропонує змінити цей підхід. Зокрема, пропонується дозволити постачання японської військової техніки країнам, які зазнали вторгнення. Наприклад, Україні.

Японія активно допомагає Києву у боротьбі з російськими окупантами. Вона, наприклад, відправила Україні та іншим східноєвропейським державам допомогу на 1,5 млрд доларів у гуманітарній, фінансовій, енергетичній сферах, а також у галузі реконструкції та відновлення.

Досі Японія не надавала військової техніки для ЗСУ. Військова допомога обмежувалася лише бронежилетами. Але ця ситуація зміниться, якщо японці підтримають ініціативу правлячої Ліберально-демократичної партії.

У цьому випадку Україна може отримати від Японії танки, бронетранспортери, БМП, РСЗВ та навіть військові літаки. Японська військова техніка може значно посилити ЗСУ.

На озброєнні Сухопутних сил самооборони Японії зараз є три основних танки (Тип 10, Тип 90 і Тип 74), бойова машина з важким озброєнням Тип 16, дві бойові машини піхоти (Тип 89 та Тип 87), два бронетранспортери (Тип 73 та Тип 96 ), два бронеавтомобілі, кілька вітчизняних та іноземних колісних й гусеничних САУ, РСЗВ M270.

З іншого боку, Японія випускає сучасні ЗРК. Їх кілька типів, починаючи від малого радіусу дії та закінчуючи далекобійними системами.

Японська бронетехніка та ЗРК можуть значно посилити ЗСУ. Звичайно, між нашими країнами величезна відстань, тобто логістика не найпростіша. Але японську військову техніку до України можна доставити морським шляхом. Японія, наприклад, так відправляє до Європи свої деякі автомобілі. США має досвід перекидання до Європи тисяч одиниць бронетехніки. У цьому вона могла допомогти своїм японським союзникам.

Крім бронетехніки Японія могла б постачати Україні, наприклад, переносні протитанкові ракетні комплекси та переносні зенітно-ракетні комплекси. В армії Японії є ПТРК Тип 79 та Тип 87, а також ПЗРК Тип 91.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає німецькі зенітно-ракетні комплекси Skynex.