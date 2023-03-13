В українському МЗС відреагували на заяви керівництва Грузії

Після висловів прем’єр-міністра Грузії, який критикував Володимира Зеленського та інших українських політиків за підтримку протестів у Тбілісі, речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що грузинська влада «не там шукає ворогів». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни" – зазначив Ніколенко

"Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада" – прокоментував речник українського МЗС.

Водночас він висловив переконання, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів.

"Ми високо цінуємо підтримку грузинів в той час, коли українці борються за свою незалежність. Зі свого боку, Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього" – додав Ніколенко.