Єдність США та України у питаннях війни почала давати тріщини – Politico

Розбіжності стосуються, зокрема, постачання зброї, оборони Бахмута та повернення Криму силою, інформує ZN.ua.

Єдність США та України у питаннях війни почала давати тріщини – Politico
© Офіс президента

Протягом року повномасштабної війни США повністю підтримували Україну в протистоянні російському агресору, проте зараз між Вашингтоном і Києвом зростають розбіжності щодо цілей війни і намічаються потенційні точки напруженості щодо того, як і коли закінчиться конфлікт, пише Politico.

"Адміністрація [Байдена] не має чіткого політичного завдання і чіткої мети. Чи затягувати цю справу, чого саме хоче Владімір Путін? Дати їм достатньо, щоб вижити, але не перемогти? Я не бачу зараз політики перемоги, а якщо в нас її немає, то що ми робимо?" - каже Майкл Маккол, голова комітету із закордонних справ Палати представників.

Публічно між президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським практично не було розбіжностей, підтримку американський президент продемонстрував, зокрема, і своїм несподіваним візитом до Києва у лютому.

Однак, судячи з розмов з 10 чиновниками, законодавцями та експертами, з'являються нові точки напруженості: вибухи на «Північному потоці», виснажлива оборона «стратегічно неважливого українського міста»; план боротьби за території, на яких російські війська зміцнювалися майже десять років.

Дев'ять місяців Росія тримала в облозі Бахмут, хоча захоплення цього південно-східного українського міста навряд чи змінить траєкторію війни. В останні тижні воно стало центральним пунктом бойових дій. Обидві сторони зазнали великих втрат і перетворили місто на руїни. Україна закріпилася, відмовляючись залишити зруйноване місто навіть ціною величезних втрат.

"Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів та майбутніх наступальних операцій. Водночас у боях за цю фортецю противник втрачає найбільш підготовлену та боєздатну частину своєї армії - штурмові загони Вагнера", - пояснив генерал-полковник Олександр Сирський, командувач сухопутних військ України.

Багато представників адміністрації почали перейматися, що Україна витрачає так багато живої сили та боєприпасів у Бахмуті, що це може підірвати її здатність організувати великий контрнаступ навесні.

"Я, звичайно, не хочу скидати з рахунків величезну роботу, яку українські солдати та лідери виконали для захисту Бахмута, але я думаю, що це радше символічна цінність, ніж стратегічна та оперативна", - сказав міністр оборони Ллойд Остін.

Київ поки не коментує думку Вашингтона.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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