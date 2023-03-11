У Празі відбувся мітинг в підтримку України. Учасники зібралися під сходами Народного музею на головній площі Праги V?clavsk? n?m?st?. Про це інформує посольство України в Празі.

"Мітинг зібрав тих, хто розуміє, що путінська росія є загрозою для всього світу і українці зараз ціною власних життів воюють за європейські цінності", - йдеться в повідомленні.

Організатори акції чеська організація «Kaputin» та українська ініціатива «Hlas Ukrajiny» вкотре зазначають,що деякі інші демонстрації, одна з яких відбувалась в той самий час поблизу, не мають нічого спільного з реальним ставленням до України чеського суспільства.