Залужний поговорив з Міллі про боєприпаси та техніку для України

Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, повідомив головнокомандувач Збройними силами України у своєму Telegram-каналі.

Йшлося, передусім, про ситуацію на полі бою та постачання боєприпасів.

«Обговорили низку важливих для нас тем. Докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони», — написав він.

Генерали домовилися продовжувати діалог та спільну роботу.

Нагадаємо, що міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що українські збройні сили для ефективної оборони якнайшвидше мають отримати боєприпаси.