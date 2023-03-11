Залужний поговорив з Міллі про боєприпаси та техніку для України

Генерали домовилися продовжувати діалог та спільну роботу, інформує ZN.ua.

Залужний поговорив з Міллі про боєприпаси та техніку для України
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, повідомив головнокомандувач Збройними силами України у своєму Telegram-каналі.

Йшлося, передусім, про ситуацію на полі бою та постачання боєприпасів.

«Обговорили низку важливих для нас тем. Докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони», — написав він.

Генерали домовилися продовжувати діалог та спільну роботу.

Нагадаємо, що міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що українські збройні сили для ефективної оборони якнайшвидше мають отримати боєприпаси.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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