Іран готується до серійного виробництва літаків власної розробки

Вони доповнять закуплені у Росії Су-35.

Іран готується до серійного виробництва літаків власної розробки
Фото - Twitter

В Ірані виготовили та представили другий навчально-тренувальний літак Yasin. Міністр оборони Ірану та підтримки іранських збройних сил генерал Мохаммадреза Аштіані розповів, що літак будуть використовувати для підготовки льотчиків.

Навчально-тренувальний літак Yasin є продуктом іранського виробництва. Іран вже готує відкриття лінії масового виробництва цього літака. Раніше іранських льотчиків реактивних літаків готували за кордоном, але ця можливість закривалася санкціями.

Довжина Yasin становить 12 м, висота – 4 м, злітна маса літака – 5,5 т. Літак обладнано реактивним двигуном тягою 7 тис. фунтів і він може виконувати політ на висоті до 12 км.

Yasin, ймовірно, є модифікованим варіантом літака Kowsar, вперше продемонстрованого у квітні 2017 року. Перспективний навчальний літак, розроблений Іранською організацією авіаційної промисловості (AIO), 17 жовтня 2019 року він здійснив перший політ.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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