Воєнний стан: чи можуть призвати засуджених за ухилення від мобілізації

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років підлягають мобілізації. Заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України Марк Андрусяк на запит «Судово-юридичної газети» пояснив , чи може бути перешкодою для мобілізації засудження за статтею 336 КК через ухилення від призову.

Чи можуть мобілізувати осіб, які отримали покарання за ухилення від мобілізації

Військовозобов’язані, які були засуджені за ухилення від мобілізації, з часом все одно можуть бути мобілізовані. І звільнення від відбування покарання за статтею 336 КК за ухилення від мобілізації не звільняє від призову на військову службу.

У Міноборони зазначили, що пункт 9 статті 14 Закону «Про військовий обов’язок та військову службу» покладає на районні (міські) комісії з питань приписки обов’язки по взяттю на військовий облік військовозобов’язаних громадян, яких, зокрема, раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання.